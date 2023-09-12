В частности, украинские защитники уничтожили 4 вражеских дрона на этом направлении.

Украинские военные продолжают продвигаться на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области. Накануне враг атаковал украинские позиции около 600 раз, в то же время Силы обороны нанесли оккупантам потери и уничтожили немало "интересных" образцов российской теиники.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, на том направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские военные ликвидировали 222 российских оккупанта. Также была уничтожена вражеская техника.

"Из интересного удалось уничтожить станцию видеонаблюдения "Муром-М". Это специальная станция, которая в режиме реального времени позволяет мониторить ситуацию на поле боя и передавать данные на командные пункты. Кроме этого, очень хорошо работает наша радиоэлектронная борьба (РЭБ). Наши ребята за прошедший день на всей линии ответственности Восточной группировки войск сорвали более 200 боевых задач противника, не дали долететь их дронам, не дошла информация по рациям, и им не удалось выполнить свои задачи", – добавил он.

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Кроме того, Евлаш сообщил, что украинские защитники уничтожили четыре вражеских беспилотника на Бахмутском направлении. Речь идет об "Орланах", "Ланцетах", дронах ZALA и FPV-дронах.

"Из интересного, показывающего дефицит у противника беспилотников, – БПЛА SuperCam, огромная машина 3,5 метра размах крыльев, она сама не может подняться в небо, для этого используют баллистическую систему, которая выталкивает это устройство в воздух. Она использовалась в гражданских мирных целях для формирования карт различными исследователями, картографами, историками. Теперь они используют уже и такую технику, компенсируя дефицит уничтоженной в зоне ответственности Восточной группировки войск", – подчеркнул Евлаш.

В то же время он отметил, что Силы обороны имеют успехи на южном фланге в районе Бахмута – это "непосредственно и само Бахмутское направление, Клещиевское, Андреевское, Курдюмовское".

"Там наши защитники с боями продвигаются вперед, заставляя противника отходить и занимать ранее заготовленные рубежи, но это ненадолго, и мы продолжаем выполнять поставленные задачи", – констатировал Евлаш.

Война в Украине: ситуация на востоке

На Луганщине оккупанты пытаются найти слабое место в обороне украинских войск. Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что сейчас ситуация на восточном направлении очень динамичная. Враг сосредоточил свои усилия на районе Новоселовки.

В то же время в Донецкой области продолжается украинское контрнаступление в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны одновременно сдерживают контратаки российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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