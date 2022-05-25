Жирохов напомнил, что любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу.

Украине для контрнаступления необходимо вооружение дальнего радиуса действия, которого у наших защитников сейчас нет.

Об этом заявил военный эксперт и историк Михаил Жирохов, пишет "РБК-Украина".

Он пояснил, что артиллерийские системы M777 и САУ, поставок которых ожидает Украина, бьют на расстояние до 40 км. ВСУ же нужна дальность в 100 км.

"Если мы говорим о контрнаступлении, то любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу. Линию фронта и фортификации сносят из того, что есть под рукой, но "длинная рука" должна быть для того, чтобы продолжить наступление. К сожалению, сейчас у нас ее нет", - отметил он.

По его словам, у MLRS максимальная дальность составляет 300 км, но это c ракетами ATACMS, в поставке которых эксперт сомневается.

"Это очень мощное оружие, а американцы не хотят переноса войны на территорию РФ. Ведь любое оружие можно использовать и для обороны, и для наступления", - добавил эксперт.

Как ранее спрогнозировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, ВСУ смогут перейти в масштабное контрнаступление по деоккупации захваченных россиянами территорий примерно к июлю, когда будет накоплена критическая масса вооружений.