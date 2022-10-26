Конечной целью украинских военных является освобождение всех территорий Украины.

Вооруженные силы Украины на всех участках фронта ведут позиционную оборону.

Об этом сообщила во время информационного телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"По состоянию на сейчас продолжается позиционная оборона на всех участках фронта. И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и достижения других целей, которые решают Вооруженные Силы Украины", - сказала она.

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Также она добавила, что конечной целью украинских военных является освобождение всех территорий нашего государства.

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