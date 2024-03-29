В частности, Украина продолжает демонстрировать успехи в снижении способности флота РФ демонстрировать силу в Черном море.

Британская разведка проанализировала успешные удары Вооруженных сил Украины по объектам во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, Воздушные силы Украины 24 марта осуществили ряд ударов в оккупированном Крыму. Одной из мишеней был коммуникационный центр черноморского флота, размещенный в Севастополе.

Так, благодаря анализу снимков удалось установить, что одно здание получило структурные повреждения, в том числе с частичным обвалом крыши. Еще два здания получили повреждения в результате взрыва.

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При этом, два больших десантных корабля проекта 775, танки и разведывательное судно "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов.

"Из-за ударов такого характера, российские суда высшей стоимости, которые обычно используют портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться в альтернативные портовые сооружения, расположенные подальше на востоке. Несмотря на попытки России ограничить ее потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении способности черноморского флота демонстрировать силу в регионе", - отмечает разведка.

Удары по Крыму 24 марта

Как сообщал УНИАН, 24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ распространило информацию, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.

Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли подробности поражения большого десантного корабля "Ямал" во временно оккупированном Севастополе. Характер повреждений большого десантного корабля "Ямал" критический.

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