Поражена гусеничная техника оккупантов, поделился советник мариупольского городского головы.

В Украине потери РФ на 30 марта 2024 подскочили. Возле Мариуполя вчера ночью была "бавовна", в результате которой техники российских оккупантов "капитально поубавилось".

Были взрывы в районе, в котором есть несколько тоннелей, которые противники используют для хранения техники, противовоздушной обороны и боекомплекта, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и показал карту.

"Так вот техники капитально поубавилось. Визуально - четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это только то, что удалось зафиксировать "глазами". Фото/видео не будет. Почему? Прямо с утра Македоновка, Заря, Кальчик, Водяное перекрыты", - добавил он.

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По его данным, в этих населенных пунктах враги разыскивают наводчиков, проводят обыски машин и придирчиво спрашивают о проукраинских активистах.

Важные новости о потерях врага на 30 марта 2024 года - что сообщалось

Утром 30 числа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на фронте было 72 боя. Украинские воины дали достойный отпор противникам. В частности, "жарко" было на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

РФ ежедневно несет на украинской земле серьезные потери. Общие потери России в войне на сегодня уже составляют примерно 437 390 оккупантов. Ликвидировано также много вражеской техники, в том числе 13 284 боевые бронированные машины.

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