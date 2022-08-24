В области в течение дня 7 раз звучали воздушные тревоги.

В Черниговской области военные сбили два беспилотника.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Согласно информации, по состоянию на 21:00 в Черниговской области семь раз звучала сирена о воздушной/ракетной опасности. "В этот период активно работали силы и средства противовоздушной обороны, из-за чего жители могли слышать взрывы. В результате работы ПВО, около 15:30 был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Примерно в 17:00 был сбит еще один БПЛА. Обе "птички" - вероятно, что это российские "Орланы" - украинские военные приземлили в Черниговском районе за несколько десятков километров от областного центра", - уточнили в ОК.

Кроме этого, российские войска вели обстрелы приграничных районов области. В частности, восемь "приходов" из миномета 120 мм зафиксировано в районе населенного пункта Гирск Корюковского района.

12 взрывов в районе населенного пункта Каменская Слобода Новгород-Северского района. В результате обстрела произошел пожар лесного массива.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожской области украинские военные посадили вражеский беспилотник с помощью секретного оружия.

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