Украина нацелилась на Крым и уже достигла впечатляющих успехов, - NYT

Удары по Крыму также, вероятно, минимально повлияют на боевые действия на фронте, но значительно помогут нацеливаться на дальние объекты.

Украина нацелилась на Крым - критическую для россиян базу. Недавний ракетный удар Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам, противовоздушной обороне и логистическим центрам.

Как пишет The New York Times, долгое время небо над Черным морем пестрело следами от ракет. Впрочем, почти всегда эти ракеты были российскими. Теперь они летят с обеих сторон. Украина, вооруженная высокоточными ракетами американского производства, впервые способна достичь каждого уголка Крыма - и ракеты все чаще летят в этом направлении.

Крымская кампания набирает обороты

Это новый стратегический толчок. Хотя это вряд ли окажет большое влияние на линию фронта, украинская кампания с ATACMS имеет целью заставить Кремль сделать трудный выбор относительно того, где развернуть наиболее ценную ПВО для защиты критической военной инфраструктуры.

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На прошлой неделе на саммите НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крымская кампания будет иметь ограниченный эффект, пока Москва сможет перебросить свои бомбардировщики на авиабазы в глубине России. Он давил на администрацию Байдена, чтобы она сняла ограничения на удары вглубь РФ.

С момента прибытия ATACMS этой весной украинские военные заявили, что уничтожили или повредили не менее 15 российских систем ПВО большой дальности в Крыму. Среди них мощные батареи С-300 и С-400.

За последние три месяца коммерческие спутниковые снимки подтвердили повреждение российских радиолокационных установок, средств радиоэлектронной борьбы, логистических маршрутов и аэродромов.

"Определенно справедливо сказать, что украинцы достигли довольно впечатляющих успехов за последние несколько месяцев", - сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник авиации и технологий Королевского института объединенных служб в Лондоне, который изучал спутниковые изображения.

"Расчищают путь"

В то же время он добавил, что новое высокотехнологичное оружие в целом становилось менее эффективным, поскольку россияне адаптировались, а украинские запасы сокращались. Удары по Крыму также, вероятно, минимально повлияют на боевые действия на фронте, особенно на востоке Украины.

Нападения на полуостров с применением западного оружия вызвали гнев России, побудив ее предупредить США о "последствиях", с которыми они столкнутся, если предоставят современное оружие Киеву.

Отчасти в связи с этими предупреждениями несколько американских баз в Европе недавно перешли в состояние повышенной боевой готовности. Базы, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, очевидно, были обеспокоены потенциальной российской диверсией, говорят американские чиновники.

Крым имеет глубокую политическую, символическую и военную ценность для Владимира Путина, который назвал его "святой землей" России и поставил в центр своего фейкового нарратива о том, что Украина является частью России.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Москва вложила значительные средства в расширение военного присутствия на полуострове - военные объекты были замечены как в прибрежных районах, так и в горных анклавах. Кремль также вложил ресурсы в то, чтобы сделать Крым туристическим направлением.

Крым помогает поддерживать российскую оккупацию на юге Украины и оснащен ракетными системами наземного базирования, которые используются для нацеливания на украинские города. Проникнуть через мощную противовоздушную оборону России остается сложной задачей, но этим летом Украина смогла осуществить нападения, направленные на то, чтобы разгромить и запутать ПВО.

Во время массированной атаки 29 мая Украина использовала воздушные и морские беспилотники отечественного производства, западные крылатые ракеты и ATACMS, чтобы преодолеть российскую ПВО, заявили украинские военные и разведывательные службы.

Атака повредила два парома, которые играли решающую роль в цепочке военных поставок между Россией и Крымом.

"Украинский удар по паромным переправам и последующая атака на соседний склад горючего снова подчеркивает уязвимость пролива для украинских атак, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону", - говорится в заявлении британского военного разведывательного агентства.

Высокопоставленный чиновник США, который внимательно следит за войной, сказал, что Украина "очень эффективно" использует поставленные США ракеты большой дальности. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Украина имеет достаточно ATACMS, чтобы поддерживать крымскую кампанию, добавив, что боеприпасы пополняются на постоянной основе.

Не приводя точных цифр, чиновник сказал, что Соединенные Штаты посылают "десятки" ракет, но не "сотни".

Продолжение атак на российские средства ПВО может заставить Москву переместить часть военных самолетов из Крыма "или рисковать потерей новых самолетов", сообщила британская разведка.

Украина давит на администрацию Байдена, чтобы она сняла ограничения на удары вглубь РФ, в частности по авиабазам.

"Представьте себе, сколько мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты", - сказал Зеленский в своей речи на прошлой неделе в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, который давно выступает за то, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения дальнего удара, сказал, что его поразила украинская методология целеуказания с момента появления ATACMS.

"Они делают то, что мы делали бы. Заниматься противовоздушной обороной, чтобы заложить основу для того, что будет дальше", - сказал он.

Ожидается, что истребители F-16 начнут летать в небе над Украиной в ограниченном количестве этим летом, но их эффективность была бы ограниченной, если бы ПВО России осталась нетронутой.

"Если вы хотите, чтобы ваши беспилотники, F-16 или любые другие средства поражали крупные цели, вам нужно расчистить путь", - сказал Ходжес.

Российская ПВО все еще мощная

По словам украинских и западных официальных лиц, Россия ответила на усиление атак на Крым, привлекая системы ПВО из Калининграда и других частей страны. Кремль также впервые отправил на поле боя свою систему ПВО С-500 "Прометей".

Лондонская оборонная разведывательная компания Janes заявила, что ее аналитики визуально подтвердили размещение по крайней мере радиолокационного компонента С-500 в Крыму.

Россия все еще имеет мощную ПВО - это стало очевидным во время недавней атаки, которая, вероятно, была направлена на авиабазу Бельбек к северу от Севастополя. По словам российских официальных лиц, обломки перехваченной украинской ракеты упали на пляж, убив пятерых мирных жителей.

Россия сразу обвинила США в гибели людей, Кремль вызвал американского посла в Москве. В Минобороны России предупредили, что удары по Крыму повышают "риск прямого столкновения между Альянсом и Российской Федерацией".

Но Украина не демонстрирует никаких признаков замедления своей кампании в Крыму. Местные в пабликах пишут, что толпы туристов исчезли с полуострова. Хотя люди все еще ходят на пляжи, сказал один человек, некоторые теперь носят значки с именем, домашним адресом и контактами своих ближайших родственников.

Важные новости о Крыме

Россияне оккупировали Крым в конце февраля 2014 года. После этого Украина пыталась деоккупировать полуостров политико-дипломатическим путем. После того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю, Киев решил освобождать все свои территории от оккупантов военным путем.

Партизанское движение "Атеш" сообщало, что среди врагов ходят слухи о создании украинской стороной "ударного кулака" для осуществления прорыва в сторону Крыма. Американский Институт изучения войны (ISW) спрогнозировал, что в конце текущего года и в течение всего 2025-го наши воины могут осуществить серию комплексных контрнаступательных операций.

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