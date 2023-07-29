Российские оккупанты нанесли 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

На фронте в течение суток произошло 24 боевых столкновения, оккупанты били по Украине ракетами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Российские оккупанты нанесли 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. При этом отмечается, что есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

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На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине: новости

По данным Military Media Center, оккупанты в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируют на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом.

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