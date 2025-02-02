По словам экспертов, вероятность вступления Украины в НАТО всегда была небольшой.

Президент США Дональд Трамп четко верит в то, что может заключить сделку, благодаря которой в Украине закончится война. Однако настоящий вызов заключается не только в том, чтобы боевые действия остановились, но и в том, чтобы Украина имела долгосрочные гарантии безопасности. В общем, это возможно сделать, считают глава кафедры генерала Джона Вессея в Совете международных отношений Пол Б. Стейрс и руководитель кафедры Фила Найта по вопросам обороны и стратегии в Институте Брукингса (США) Майкл О'Хенлон.

"Прекращение огня обычно достигается тогда, когда обе стороны признают, что не могут достичь своих военных целей путем продолжения боевых действий по крайней мере не сразу и не за приемлемую цену. После почти трех лет войны в Украине, которая унесла сотни тысяч жизней и разрушила экономику обеих стран, этот момент близок. Действительно, Украина и Россия по отдельности заявили о своей готовности вступить в мирные переговоры. Президент Украины Зеленский даже отметил, что готов отложить обсуждение статуса территорий, оккупированных российскими войсками, на более поздний срок вместе с не менее чувствительными вопросами, связанными с военными преступлениями и репарациями", - напомнили эксперты в материале для 19fortyfive.

В то же время авторы отмечают, что для обеих сторон принятие такого соглашения будет зависеть от гарантий, которые они получат относительно своей будущей безопасности. В частности для Украины будет достаточно перспективы вступления в НАТО и получения взаимных гарантий безопасности. Однако для России лишь определенное понимание того, что Украина не вступит в Альянс, сделает прекращение огня допустимым.

Видео дня

"Однако эта, казалось бы, непримиримая головоломка сейчас является более-менее спорной. Вероятность вступления Украины в НАТО всегда была небольшой, а с избранием Дональда Трампа, который никогда не был самым большим сторонником новых дорогостоящих обязательств США в сфере безопасности, она еще больше уменьшилась. Поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы убедить Путина в том, что Россия больше ничего не выиграет от продолжения войны, и одновременно убедить Зеленского в том, что Украина больше ничего не потеряет, если прекратит воевать", - подчеркивают Стейрс и О'Хенлон.

Таким образом США и их союзники могут приумножить проблемы России, если она не пойдет на переговоры, а именно дадут Украине больше оружия и введут мощные санкции.

"Президент Трамп уже заявил об этом. Вторая часть предусматривает помощь Украине в развитии и поддержке мощной национальной обороны, способной надежно сдерживать рецидивы российской агрессии в течение многих лет, даже десятилетий, вместо формальных гарантий безопасности со стороны НАТО", - отметили эксперты в материале.

Специалисты считают, что это возможно сделать. По их словам, Украина, имея 600 тысяч военных, может защитить внешний оборонительный периметр, который будет укреплен плотными минными полями и другими видами препятствий.

"Примерно четверть этих сил будут составлять военнослужащие срочной службы, которые будут служить в мирное время, а остальные - резервисты, которые будут мобилизованы для занятия передовых позиций, если и когда это потребуется", - проанализировали обозреватели.

Что касается украинских городов и критической инфраструктуры, то они будут защищены сетью противовоздушной и противоракетной обороны, имея достаточный запас боеприпасов. Кроме того, киберзащита и безопасность объектов тоже должны быть модернизированы, считают Стейрс и О'Хенлон.

"Украина должна сохранить впечатляющие, хотя и скромные, военно-морские и военно-воздушные силы, которыми она обладает в этой борьбе. Если добавить к этому потребность в "институциональной армии", которая бы занималась логистикой, закупкой вооружений, управлением, набором и обучением, то, по нашим расчетам, общая численность вооруженных сил составит около миллиона военнослужащих, из которых, опять же, примерно половина будет находиться на действительной службе (часть из них - призывники, часть - профессиональные добровольцы), а другая половина - в готовности к действиям в резерве", - отметили исследователи.

По словам экспертов, создать и содержать такие силы будет нелегко, однако возможно. Со временем потребность в личном составе может немного уменьшиться, ведь появится все больше военных технологий.

"В любом случае, сейчас астрономический оборонный бюджет Украины может быть сокращен до более приемлемого для собственной казны и иностранных доноров размера - возможно, в диапазоне до 40 миллиардов долларов в год в стабильном состоянии. Это не отличается от того, что сейчас тратят на свою безопасность Израиль или Южная Корея. Более того, такая сила лишила бы любого рационального (даже злого) российского планировщика любой надежды на быструю и решительную победу в будущей войне", - подытожили в материале.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее спецпредставитель президента США Ричард Гренелл пригрозил пустить под "пилу" любую попытку привлечь Украину в НАТО. По его словам, страны Альянса не могут требовать от американского народа расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят должной доли.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Он отметил, что вопрос членства должен решаться на уровне отношений между нашей страной и членами Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: