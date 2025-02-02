Зеленский отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска.

Без гарантий безопасности любая сделка с Россией станет лишь предвестником будущей агрессии, и членство Украины в НАТО - это "самый дешевый" вариант для союзников Украины. Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский в интервью в интервью The Associated Press.

"Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", — сказал он.

По его словам, это также будет победой президента США Дональда Трампа.

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"Это будет сигналом того, что не Россия должна решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это большая победа для Трампа", — сказал он.

Кроме того, президент отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска, которые находятся за рубежом.

Также, другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности, отметил президент.

Украина и НАТО

Ранее в России заявили, что полный запрет на членство Украины в НАТО является ключевым требованием России для прекращения войны.

спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон пустит под "пилу" любую инициативу по привлечению Украины в НАТО, пока европейские страны недостаточно тратят на собственную оборону.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО будет самым дешевым вариантом западных гарантий для Киева после войны. Он подчеркнул, что Украине недостаточно просто "бумажки" в качестве гарантий безопасности.

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