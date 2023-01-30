Рядом с этим домом нет ни одного военного объекта.

Россия в ночь на 30 декабря нанесла удар по Харькову, он пришелся по жилому дому. В результате атаки полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов в Киевском районе города.

Очевидцы рассказали о пережитом в результате "прилета" по дому в Харькове. Ракета РФ попала в дом Сергея, это в четырех подъездах от его квартиры, пишет "24 канал".

"Сидел я дома на кухне, и меня просто подбросило. Я вышел, увидел, что здесь пожар", – рассказал он. Мужчина помогал с эвакуацией пострадавших.

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"Меня подхватило, я с кровати вылетела на кухню, как я не убилась, не знаю", делится пережитым жительница этого же дома Светлана.

Рядом с этим домом нет ни одного военного объекта. Это - очередное доказательство того, что Россия воюет против мирного населения Украины.

РФ 30.01.2023 ударила ракетой по жилому дому в Харькове

В ночь на 30 декабря Российская Федерация атаковала жилой дом в Харькове, предварительно, ракетой С-300. Удар пришелся по 4-этажке в Киевском районе.

Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал. Председатель ОВА Синегубов заявил, что дом частично разрушен. Жителей эвакуировали.

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