Трое пострадавших в результате удара российских оккупантов по Харькову получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вражеский удар, предварительно, ракетой С-300, нанесен по жилой 4-х этажке в Киевском районе Харькова. Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал", - написал он.
Председатель ОВА заметил, что дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил Синегубов.
Удар по дому в Харькове
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 29 января Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и Харьковскую область.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в жилой дом в Киевском районе Харькова произошел пожар.
По данным Синегубова, предварительно, удар был нанесен ракетой С-300.
Позже Синегубов сообщил, что известно уже о трех пострадавших в результате удара российских оккупантов по Харькову.
Терехов впоследствии сообщил, что предварительно, в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали.