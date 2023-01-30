Предварительно, враг ударил по жилой 4-этажке ракетой С-300.

Трое пострадавших в результате удара российских оккупантов по Харькову получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вражеский удар, предварительно, ракетой С-300, нанесен по жилой 4-х этажке в Киевском районе Харькова. Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал", - написал он.

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Председатель ОВА заметил, что дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил Синегубов.

Удар по дому в Харькове

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 29 января Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и Харьковскую область.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в жилой дом в Киевском районе Харькова произошел пожар.

По данным Синегубова, предварительно, удар был нанесен ракетой С-300.

Позже Синегубов сообщил, что известно уже о трех пострадавших в результате удара российских оккупантов по Харькову.

Терехов впоследствии сообщил, что предварительно, в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали.

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