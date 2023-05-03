Отмечается, что самыми кровавыми были бои за Бахмут.

Согласно оценкам, которые на этой неделе обнародова Белый дом, количество убитых или раненых российских военнослужащих в Украине резко возросло в последние месяцы, что показывает ожесточенность боев. В связи с этим предполагается, что резня может стать еще серьезнее из-за запланированного Киевом контрнаступление с целью отвоевать оккупированную территорию.

Издание The Washington Post пишет, что такой сценарий может усугубить и без того ошеломляющее количество военных потерь, понесенных с обеих сторон войны, говорят официальные лица и аналитики, и эта цифра может превышать 360 тысяч убитых и раненых вместе взятых с начала войны, согласно последним подсчетам.

Эти оценки прозвучали на фоне того, что США и их союзники продолжают снабжать Украину постоянно расширяющимся арсеналом вооружений, предназначенных для нанесения сокрушительных потерь российской армии, даже несмотря на то, что в частном порядке официальные лица США определили, что контрнаступление Киева, вероятно, принесет лишь "скромные территориальные приобретения", а кровопролитие продлится до 2024 года, и ни одна из сторон не сможет добиться победы.

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Белый дом на этой неделе заявил, что около 20 тысяч россиян были убиты в бою только с декабря, поскольку Кремль готовился к многоаспектному наступлению, направленному на то, чтобы сломить украинское сопротивление в нескольких регионах. За это время было ранено еще 80 тысяч российских военнослужащих, сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Многие из этих жертв, как предполагают официальные лица США, зафиксированы в Бахмуте, где армия Путина, усиленная десятками тысяч частных военизированных боевиков и заключенных, с конца прошлого года ведет ожесточенные бои против украинских сил.

Неясно, сколько потерь понесли за это время украинские части. Киев держит эти цифры в секрете, опасаясь, что излишняя прозрачность может ослабить боевой дух его войск и ослабить общественную поддержку войны.

Правительство США также отказалось раскрыть то, что ему известно о масштабах потерь Украины. Просочившаяся в конце февраля разведывательная оценка, появившаяся в сети вместе с несколькими другими американскими секретами, показала, что до 17 тысяч украинских солдат были убиты в бою с тех пор, как год назад началось полномасштабное вторжение Путина. В секретном документе говорится, что за первые 12 месяцев войны в боях погибло 42,5 тысячи российских военнослужащих.

Битва за Бахмут была особенно ужасающей, когда российские воздушно-десантные подразделения захватили высоты на флангах города, а командиры группы "Вагнера" приказали русским заключенным штурмовать кварталы в центре города. В отличие от российских воинских частей, осужденным, как правило, не разрешается отступать ни при каких обстоятельствах, и число убитых непропорционально высокое.

Кирби в своем выступлении в понедельник сказал, что "почти половина" из 20 тысяч погибших российских военных с декабря были наемниками "Вагнера", при этом тысячи смертей были среди осужденных, которым приказали вступить в бой, чтобы "бросить человеческие плоть в этот бой".

Однако с декабря кровопролитие произошло и в других местах. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, внимательно следивший за конфликтом, сказал, что российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах. Эти потери, по его словам, также объясняют рост потерь среди россиян, отмеченный на этой неделе Белым домом.

"Когда вы атакуете, — сказал Ли, — вы, как правило, несете больше потерь".

Ли указал на то, насколько хорошо укреплены оборонительные позиции Украины, заявив, что любое украинское контрнаступление может столкнуться с аналогичными препятствиями и ростом числа погибших украинских военных.

Украинские военные заявили, что продолжающаяся дорогостоящая оборона Бахмута, ставшая теперь самой продолжительной битвой войны, была стратегическим шагом, направленным на ослабление России, заставив ее вооруженные силы тратить больше людей, боеприпасов и других ресурсов. Однако аналитики предупреждают, что Украина также несет тяжелые потери и расходует большое количество боевой техники.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины, заявил в феврале The Washington Post, что Киев считает силы Вагнера одними из самых эффективных российских подразделений. По словам Сырского, чем больше бойцов Вагнера погибнет в боях за Бахмут, тем меньше будет Украине поводов для беспокойства во время контрнаступления.

"Россия, — говорил тогда Сырский, — концентрировала здесь наиболее подготовленные части. И Россия понесла здесь самые тяжелые потери. … Если вы посмотрите на всю эту местность, она буквально пропитана кровью людей, которые здесь погибли".

Поскольку с начала года украинские военные потеряли позиции в Бахмуте, официальные лица США преуменьшают стратегическую ценность города. В частном порядке они также посоветовали украинцам уйти в январе, сказал официальный представитель США на условиях анонимности, чтобы быть откровенным.

Вместо этого украинские официальные лица усилили то, что они считают символическим значением Бахмута. Выступая перед Конгрессом США в конце прошлого года, президент Владимир Зеленский сравнил борьбу с битвой за Саратогу во время американской революции.

"Это действительно сковывает большое количество российских войск и не дает им прорваться через нашу страну в разных направлениях", — сказал Зеленский в интервью The Post в понедельник. "Вот почему все военные считают, что это очень важный пункт и что там уничтожено большое количество вражеских войск".

Оценка потерь остается сложной, поскольку американские и другие западные официальные лица признали ограниченные возможности наблюдения за полем боя, а также усилия российского и украинского командования по обеспечению оперативной безопасности путем сокрытия истинного масштаба потерь каждой из сторон.

Генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в интервью журналу Foreign Affairs, опубликованном во вторник, что Россия потеряла "возможно" 200 тысяч или 250 тысяч человек убитыми и ранеными в общей сложности на войне. Путин заменил их, по словам Милли, волнами резервистов, которые "плохо руководят, плохо обучены, плохо экипированы, плохо обеспечены".

В просочившейся оценке американской разведки от конца февраля говорится, что американские официальные лица с "низкой уверенностью" полагали, что на этом этапе войны было убито от 35 тысяч до 42,5 тысячи российских солдат, а еще от 150,5 тысячи до 177 тысяч были ранены. По той же оценке потери Украины составили от 15,5 тысячи до 17 тысяч человек убитыми за год войны. Считалось, что еще от 106,5 тысячи до 110,5 тысячи человек были ранены.

Несмотря на кровопролитие, ни одна из сторон не склонна прекращать войну. Ожидается, что конфликт, согласно другой просочившейся оценке, затянется до 2024 года, даже если Украина нанесет "непосильные потери" российским силам.

"Переговоры о прекращении конфликта, - говорится в документе, - маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях".

Потери России в Украине - данные Генштаба

За прошедшие сутки, 2 мая, украинские защитники ликвидировали еще 520 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери россиян ориентировочно составили около 191 940 человек.

Кроме того, украинские военные превратили в металлолом тысячи единиц техники.

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