Противник потерял более 100 оккупантов, отметил спикер Восточной группировки войск украинской армии.

На Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боев между украинскими воинами и российскими захватчиками.

Было ликвидировано более 100 захватчиков, абсолютное большинство из них - члены российской частной военной компании "Вагнера", рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его данным, также были ранены более 120 оккупантов. "За эти сутки 106 оккупантов были уничтожены на направлении Бахмута, 127 получили ранения. Абсолютное большинство - это как раз из группировки "Вагнера". А вот наносят уже удары - это артиллерия врага, 348 раз за эти сутки они нанесли удары по нашим позициям, - это регулярные вооруженные силы...", - сказал спикер.

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Ранее Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении против защитников Украины воюют 25,6 тыс. российских оккупантов.

Бои за Бахмут - новости, которые сегодня стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить Бахмут и несут очень серьезные потери. В конце апреля главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался, что за 100 метров продвижения из-за дефицита снарядов его прихвостни потеряли 94 человека.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине составляют примерно 191 420 оккупантов.

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