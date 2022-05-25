Захватчики делают вывод, оценивая масштабы поставок вооружения, что "весь мир против РФ".

Похоже, ни власти России, ни ее военные не ожидали, что весь мир будет поддерживать Украину и поставлять столько оружия.

В качестве доказательства - очередной перехват разговоров оккупантов, опубликованный СБУ. Захватчики делают из этого вывод, что "весь мир против РФ".

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", - говорит один оккупант другому.

В противовес этому российская армия не имеет даже нормальных бронежилетов, а в "украинскую мясорубку" бросают молодняк.

Так, путинский воин передает разговор с коллегой, который занимается пополнением для их армии. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать..." – жалуется рашист.

Напомним, Дания согласилась предоставить Украине пусковые установки "Harpoon" и ракеты к ним, чтобы помочь украинцам защитить свое побережье.

Вас также могут заинтересовать новости: