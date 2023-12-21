Кремль не проявляет интереса к миру, пишет газета.

Сейчас все более открыто выражается обеспокоенность по поводу потенциальной "победы России" в развязанной против Украины войне, поскольку время, похоже, все больше играет на стороне Москвы, пишет Financial Times.

"Обрисовывание будущего сценария может способствовать совместным усилиям по его предотвращению, но оно рискует превратиться в самоисполняющееся пророчество. Это распространяет чувство неуверенности и создает пространство для тех, кто рассматривает или призывает к мирным переговорам. Подобные предложения игнорируют тот факт, что Кремль не проявляет интереса к миру. Они отвлекают от повседневной реальности войны на фронте и на оккупированных Россией территориях", - говорится в публикации.

Отмечается, что западные и особенно европейские правительства должны сыграть решающую роль на этом этапе:

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"Европе нужна стратегия, которая серьезно воспринимает возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это должно включать решение об использовании оставшегося времени для увеличения военной помощи Украине и военного производства в Европе. Тем временем ЕС должен продвигаться вперед в переговорах о членстве Украины".

Размышления о войне России против Украины с точки зрения временной логики подчеркивают, что время имеет решающее значение, констатирует FT.

Помощь Украине - актуальное

Как писал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти США и стран Европы сильно сомневаются в целесообразности продолжения поддержки Украины:

"В Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США. Но надо продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах".

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