В это время наступает самая длинная ночь, а после дни начинают увеличиваться.

Каждую зиму мы с нетерпением ждем, когда дни начнут становиться длиннее, а ночи пойдут на убыль. Происходит это обычно после зимнего солнцестояния - самого короткого дня в году. Когда начинается зимнее солнцестояние 2022, что нужно делать в этот день, а что запрещено, и почему его считают судьбоносным - в материале УНИАН.

Ранее мы писали, когда было летнее солнцестояние 2022 и самый длинный день в году.

Что такое зимнее солнцестояние и точная дата

Зимнее солнцестояние - это день, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Астрономы говорят, что в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день 21 декабря - самым коротким, он продлится всего 8 часов.

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Зимнее солнцестояние - история праздника

История этого праздника тянется из давних времен, когда люди жили в соответствии с солнечными циклами. Солнце у наших предков было в особом почете: они понимали, что от солнечного света и тепла зависит жизнь на земле. Поэтому день, когда Солнце начинало дарить больше тепла, расценивался как победа света над тьмой и возрождение новой жизни.

У многих народов, в том числе и у древних славян, именно этот день считался началом нового года. В день зимнего солнцестояния наши предки отмечали рождество Коляды - одного из главных славянских богов Дажьбога, который воплощал Солнце. Чтобы почтить божество и помочь солнцу победить тьму, разжигали костры, катали горящие колеса, дома украшали еловыми ветками и пекли обрядовый хлеб в форме солнца.

Зимнее солнцестояние - традиции и приметы

Считается, что день зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику, поэтому он хорош для любых начинаний - в карьере, личной жизни. В этот период принято составлять новые планы и выбрасывать старые вещи, наводить порядок - но не только в доме, а и в своих мыслях, отпускать старые обиды и загадывать желания. Существует поверье, согласно которому желание, загаданное в день зимнего солнцестояния, обязательно исполнится.

Также в день зимнего солнцестояния можно поставить елку. Как уже говорилось, наши предки украшали свои дома ветками ели, чтобы нечистая сила обходила их стороной.

Считалось, что если в день зимнего солнцестояния на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай. Какая погода в этот день - такая же и 31 декабря.

Зимнее солнцестояние - запреты

В день зимнего солнцестояния нужно отказаться от шумных гуляний, алкоголя и тяжелой пищи. Лучше провести его дома, в кругу родных.

Нельзя в день зимнего солнцестояния жадничать - если что-то попросят, обязательно поделитесь. А вот долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.

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