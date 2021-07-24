По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявляет, что долг России – закончить войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну-это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, стопроцентно, война России", – подчеркнул Кент.

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По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

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Автор: Светлана Закелова