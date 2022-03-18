Андрей Ермак выразил соболезнования родственникам актрисы.

Вчера, 17 марта, стало известно о гибели 67-летней заслуженной актрисы Украины Оксаны Швец. Женщина погибла в результате обстрелов российскими оккупантами.

Сегодня же руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил соболезнования ее родственникам, а также твердо заявил, что победа в этой страшной войне все равно будет за Украиной.

"Враг пытается уничтожить культуру и цвет украинской нации. У них не получится этого сделать. Потому что преступники всегда проигрывают тем, на чьей стороне правда. С холодным умом мы победим в войне за независимость", - написал Ермак.

Напомним, Оксана Швец выступала на сцене 42 года. Столичным поклонникам театра известна по спектаклям "Уступи место" и "Очарованный".

Кроме того, во время боев за Ирпень российские террористы убили актера Пашу Ли. В начале войны парень вступил в ряды территориальной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: