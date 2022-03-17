Швец на сцене была 42 года.

В Киеве в результате обстрелов оккупантов погибла 67-летняя заслуженная актриса Украины Оксана Швец.

Об этом говорится в сообщении Молодого театра, где работала Швец.

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", - пишут коллеги погибшей.

Швец выступала на сцене 42 года. Столичным поклонникам театра известна по спектаклям "Уступи место" и "Очарованный".

В марте во время боев за Ирпень российские террористы убили актера Пашу Ли. В начале войны парень вступил в ряды территориальной обороны.

Сегодня оккупанты атаковали Святошинский район Киева. В результате попадания снарядов загорелись автомобили, есть погибший.

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