Паша Ли погиб 6 марта.

Украинский актер Паша Ли погиб 6 марта 2022 года от обстрелов в Ирпене. Его знакомая, певица Камалия рассказала, как это произошло.

По ее словам, во время обстрелов Паша снял бронежилет и прикрывал им детей. В результате он получил серьезные ранения, а также ранен был и ее модератор Дмитрий, который сейчас находится в больнице.

"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла на вылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей с горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль российских орков. Все 9 детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям" – рассказала Камалия.

Вас также могут заинтересовать новости: