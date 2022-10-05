Западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание.

Соединенные Штаты советуют Украине деоккупировать южные регионы включительно с Херсоном до наступления холодов, когда любое продвижение войск замедляется.

Об этом говорится в материале Financial Times.

"В настоящее время долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает Украине доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонной на юге", - пояснил демократ из сенатского комитета по международным делам Крис Мерфи. Видео дня

Западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание.

"Если вы можете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете создать препятствие доступа в Одессу, чего, насколько я понимаю, россияне хотели достичь", - рассказал высокопоставленный военный представитель США.

Украинцы же согласились, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для их кампании по освобождению земель на юге, говорится в статье.

По подсчетам американских военных, возможности по деоккупации Херсона если и появятся, то уже с середины ноября.

Сейчас ВСУ продвинулись на северо-восток от города и заняли плацдарм на Днепре, сообщил другой представитель Минобороны США. Также украинцы продвигаются в сторону Херсона с севера, но медленнее.

"Им нужно что-то сделать с Херсоном в ближайшее время. Это поднимает моральный дух украинцев и военных, а также свидетельствует о том, что как обучение, так и предоставление оборудования используются наилучшим образом", - прокомментировал, в свою очередь, западный дипломат.

США советуют отбить у россиян юг до наступления холодов, поскольку зимой земля в этом регионе будет очень влажной. В таких условиях обеим армиям будет трудно маневрировать, что потребует от них держаться основных дорог, а следовательно - незащищенной зоны. В то же время болото предоставляет преимущество стороне обороняющегося, потому что ей не придется перемещаться по суше так, как это делают силы, которые наступают.

В ответ Москва укрепила оборону на юге, из-за чего наступление ВСУ будет тяжелее.

"Вот здесь и понадобится математика. Будет требоваться превосходящая сила, чтобы туда проникнуть", - пояснил представитель НАТО.

Однако в Пентагоне подчеркнули, что российские войска испытывают трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, и Киев это может использовать в своих интересах.

"Украинцам надо подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать россиянами, чтобы они уступили некоторым преимуществом на земле", - ответила экс-чиновник Пентагона по президентства Обманы Эвелин Фаркас.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.

Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "движутся на юге быстро и мощно". По его словам, освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - глава государства.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

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