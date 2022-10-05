Соединенные Штаты советуют Украине деоккупировать южные регионы включительно с Херсоном до наступления холодов, когда любое продвижение войск замедляется.
Об этом говорится в материале Financial Times.
"В настоящее время долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает Украине доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонной на юге", - пояснил демократ из сенатского комитета по международным делам Крис Мерфи.Видео дня
Западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание.
"Если вы можете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете создать препятствие доступа в Одессу, чего, насколько я понимаю, россияне хотели достичь", - рассказал высокопоставленный военный представитель США.
Украинцы же согласились, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для их кампании по освобождению земель на юге, говорится в статье.
По подсчетам американских военных, возможности по деоккупации Херсона если и появятся, то уже с середины ноября.
Сейчас ВСУ продвинулись на северо-восток от города и заняли плацдарм на Днепре, сообщил другой представитель Минобороны США. Также украинцы продвигаются в сторону Херсона с севера, но медленнее.
"Им нужно что-то сделать с Херсоном в ближайшее время. Это поднимает моральный дух украинцев и военных, а также свидетельствует о том, что как обучение, так и предоставление оборудования используются наилучшим образом", - прокомментировал, в свою очередь, западный дипломат.
США советуют отбить у россиян юг до наступления холодов, поскольку зимой земля в этом регионе будет очень влажной. В таких условиях обеим армиям будет трудно маневрировать, что потребует от них держаться основных дорог, а следовательно - незащищенной зоны. В то же время болото предоставляет преимущество стороне обороняющегося, потому что ей не придется перемещаться по суше так, как это делают силы, которые наступают.
В ответ Москва укрепила оборону на юге, из-за чего наступление ВСУ будет тяжелее.
"Вот здесь и понадобится математика. Будет требоваться превосходящая сила, чтобы туда проникнуть", - пояснил представитель НАТО.
Однако в Пентагоне подчеркнули, что российские войска испытывают трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, и Киев это может использовать в своих интересах.
"Украинцам надо подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать россиянами, чтобы они уступили некоторым преимуществом на земле", - ответила экс-чиновник Пентагона по президентства Обманы Эвелин Фаркас.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.
Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "движутся на юге быстро и мощно". По его словам, освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.
"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - глава государства.
Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.
Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.