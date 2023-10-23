Наиболее горячим остается южный фланг - Клещиевка, Андреевка, где постоянные бои.

На Бахмутском направлении ночь и день были тревожными, продолжаются бои, у Сил обороны есть некоторые успехи. Об этом сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, враг атакует на северном фланге – Ягодное, Богдановка, но наиболее горячим остается южный фланг – Клещиевка, Андреевка, где постоянные бои.

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"Однако мы имеем успех, мы все же продвигаемся непосредственно за железнодорожное полотно. Враг отступает, начинает формировать новый такой небольшой рубеж обороны возле трассы 0513 Бахмут-Горловка", - рассказал Калашников. При этом отметил, что эта трасса давно находится под огневым контролем ВСУ.

"Здесь враг не может передвигаться, а только окапываться. Враг намается осуществлять свою логистику по другой трассе Семигорье-Кодема, которую мы начинаем доставать своим огнем. Поэтому оккупанты вынуждены пользоваться полевыми окольными путями", - добавил он.

Калашников отмечает, что минируется все пространство от железной дороги до трассы Бахмут-Горловка, где враг создает опорный пункт, пытается окопаться, роет траншеи и делает огневые точки.

"Все его контратаки на сегодня-это элемент сдерживания продвижения Сил обороны, чтобы иметь некоторое время сделать новый рубеж", – добавил он.

Калашников отметил, что в 26-й артиллерийской бригаде есть артиллерия от западных партнеров. По его словам, бойцы, сравнивая НАТОвские образцы с советскими артиллерийскими системами, отмечают, что это "действительно небо и земля" и уже известное сравнение, что "это как пересесть с "Жигулей" на "Мерседес".

"Они (речь идет о западных образцах артиллерийских систем - УНИАН) более маневровые, скорострельные, в частности, "Краб" за минуту может осуществить от 6 до 10 выстрелов, они более точны и более комфортны для личного состава", - рассказал начальник пресс-службы.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне пытались атаковать наших бойцов возле населенных пунктов Дружба, Андреевка, Ивановское, хромовое и Богдановка и потерпели провалы. Южнее Бахмута украинские Силы обороны продолжают штурмовые действия, наносят РФ потери и закрепляются на рубежах, которых достигли.

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