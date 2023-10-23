Противники на ряде направлений потерпели провалы в течение суток, поделились в Генштабе ВСУ.

Украинские воины продолжают давать достойный отпор российским захватчикам на ряде направлений, за прошедшие сутки было более 90 боевых столкновений, противники потерпели ряд провалов.

Оккупанты, в частности, потерпели фиаско возле таких "горячих точек" как Авдеевка и Марьинка, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в понедельник, 23 октября. По его данным, россияне не прекращали попытки взять Авдеевку в кольцо, но наши защитники стойко обороняются и наносят РФ серьезные потери.

На Марьинском направлении противник тщетно вел штурмовые действия возле Марьинки, Новомихайловки и победы - воины отразили 24 атаки.

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На Бахмутском направлении россияне пытались атаковать наших бойцов возле населенных пунктов Дружба, Андреевка, Ивановское, Хромовое и Богдановка и потерпели провалы. В Генштабе добавили, что южнее Бахмута украинские Силы обороны продолжают штурмовые действия, наносят РФ потери и закрепляются на рубежах, которых достигли.

"...на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области", - отмечается в сводке.

Россияне также атаковали наших защитников возле ряда населенных пунктов на Запорожском и Шахтерском направлениях и потерпели фиаско.

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Россияне уже длительное время пытаются наступать возле ряда населенных пунктов, в том числе в октябре активно начали штурмовать Авдеевку, и несут огромные потери.

22 октября в американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что, предположительно, защитники украинского государства отразили очередное усиленное вражеское наступление на Авдеевку. Сообщалось, что противники могли ценой значительных потерь немного продвинуться возле города.

Стоит отметить, что общие потери врага на 22 октября 2023 года составляют примерно 293 830 оккупантов.

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