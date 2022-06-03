Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы.

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время действия военного положения будут закрыты для посетителей.

Такое решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета 2 июня, сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

"Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий. Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность", - добавил Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, ранее в Виннице отсрочили начало работы пляжей. До окончания военного положения горожанам запрещено посещать водные объекты, расположенные на территории Винницкой ГТГ.

В главном управлении ГСЧС в Одесской области также напомнили, что одесские пляжи до сих пор заминированы для остановки потенциального наступления врага с моря. Любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб, - это фейк.

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