Как сообщил городской голова, на одном из адресов поврежден газопровод, без газа остались 80 абонентов, а по другому адресу произошел порыв водопровода.

В результате сегодняшних обстрелов Николаева погибли два человека, а еще столько же получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города... Один человек погиб на месте обстрела, еще один – госпитализирован, но врачи не успели спасти жизнь. Также известно о еще двух раненых", - отметил он.

По словам мэра, повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, на одном из адресов поврежден газопровод, без газа остались 80 абонентов, а по другому адресу произошел порыв водопровода.

"В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, сейчас энергетики оперативно все отремонтировали", - добавил он.

Сенкевич уточнил, что сегодня коммунальщики раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна. Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в 14:45 российские захватчики осуществили артиллерийский обстрел Николаева.

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