Город Херсон был оккупирован русскими почти с первых дней войны.

Николаев подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков с территории временно оккупированной Херсонщины с более чем 10 позиций.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

"Обстрелы (Николаева - УНИАН) идут из Херсонской области. Там много позиций, откуда они стреляют, где-то более 10 точек. Нельзя точно посчитать количество, ведь они с разных точек обстреливают", - отметил председатель ОВА.

Справка УНИАН. Город Херсон был оккупирован русскими почти с первых дней полномасштабной войны. Там совершаются оккупантами противозаконные вещи и осуществляются притеснения против местного населения. В частности, 31 мая на территории Херсонской области российские оккупанты отключили связь и интернет.

Напомним, что военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно уехать в безопасные места. Отмечается, что обстрел города осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя пушки 2С7 "Пион".

Так, 1 июня захватчики снова обстреляли Николаев. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

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