В частности, россияне пытались идти вперед на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали на нескольких направлениях фронта. Всего произошло 30 боевых столкновений.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

В то же время, как заявили в Генштабе, на Лиманском направлении россияне наступательных действий не вели, однако нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, как говорится в сводке, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах 9 населенных пунктов Донетчины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Катериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Кроме того, отмечается, что на Запорожском направлении противник наступательных действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы более 20 населенных пунктов Запорожской области.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 30 октября, ориентировочно составили 299 тыс. 940 человек. За минувшие сутки ликвидировано около 860 российских оккупантов.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили 12 ударных дронов и две управляемые авиационные ракеты, которыми россияне атаковали Украину. А за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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