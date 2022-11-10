Россияне не оставили своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру.

Вероятно, враг сейчас накапливает запас ракет, чтобы потом бить залпом. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Враг увидел, что эффекта от одиночных ударов в них не так много. Потому что, если летит небольшое количество ракет, то они будут обязательно сбиты. А когда идут массированные обстрелы, которых у нас в октябре было четыре, самый большой - 10 октября, враг несколько месяцев накапливал свои средства, чтобы не остаться ни с чем... Поэтому, вероятно, что они (захватчики - УНИАН) сейчас накапливают определенный запас, чтобы бить залпом. Потому что не оставил враг своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", - отметил он.

По словам Игната, вероятно, что и дроны россияне также накапливают.

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Ракетный террор со стороны России

24 октября журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel вычислили, кто наводит "высокоточные" ракеты на гражданские объекты Украины. Журналисты установили имена и должности этих убийц.

Как сообщал УНИАН, Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было сбито.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут дать русским войскам преимущество, но небольшое. РФ не сможет ими массированно обстреливать Украину. Как заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, иранских ракет Россия может получить много, до тысячи, но пусковых установок для них мало.

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