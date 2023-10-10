Хотя "Железный купол" может сбивать снаряды из реактивных систем залпового огня, при массированном ударе в тысячи ракет эта система все перехватить не сможет.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали работу современной системы противовоздушной обороны "Железный купол" в Израиле в условиях массированного удара. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В частности, у него спросили, могут ли россияне перегрузить украинскую систему ПВО массированным ракетным ударом.

Игнат отметил, что российские захватчики атакуют Украину фактически ежедневно различными типами вооружения. В прошлом году было зафиксировано около сотни единиц ракет при атаке на Украину за раз.

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Он объяснил как можно перегрузить систему ПВО на примере недавних атак террористической группировки ХАМАС на Израиль.

"Если Израиль - это фактически одна украинская область, там был сосредоточен удар, и конечно, можно запустить тысячи средств воздушного нападения. Были не только ракеты, но и, думаю в основном работали реактивные средства залпового огня по Израилю, были беспилотники разных типов и возможно какие-то ракеты. Поэтому, понятно, что "Железный купол" - это крутая система, которая может перехватывать даже РСЗО врага. Но если просто массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что все сбить не удастся", - сказал Игнат.

Он отметил, что в украинских реалиях россияне применяют разные типы вооружения на разных направлениях.

"Территория больше, и соответственно будет рассредоточенность", - добавил Игнат. По его словам, враг пытается поразить объекты и истощить систему ПВО

"Мы тоже тратим свои средства, боекомплект на сбитие этих целей. Враг это понимает", - сказал Игнат.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как известно, рано утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Как отмечали военные эксперты, боевики ХАМАС в том числе запускали по Израилю дроны Ababil-2 иранского производства, но применяли их не как разведывательные БПЛА по прямому назначению, а как дроны-камикадзе.

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