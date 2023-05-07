Ранее сообщалось о шести погибших работниках ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеского обстрела 6 мая группы работников ГСЧС, которая занималась разминированием Херсонщины, погибли девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших спасателях.

В вечернем обращении президент отметил важность того, что мир должен знать о каждом факте российского террора против украинцев и говорить о преступлениях России и о том, как украинцы защищают жизнь.

"Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад на Донетчине... Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей", – отметил он.

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Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Безопасность – это главная мишень для России. Как в нашем государстве, так и везде в Европе, везде в свободном мире. Уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист", – подчеркнул глава государства.

Обстрел работников ГСЧС на Херсонщине 6 мая

6 мая 2023 года российские террористы сбросили с беспилотника взрывчатку на группу пиротехников, которые работали на Херсонщине. По данным прокуратуры, на месте происшествия погибли шестеро пиротехников ГСЧС, а еще двоих – с тяжелыми травмами госпитализировали.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

В ГСЧС сообщили имена погибших сотрудников: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

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