Ветеран российско-украинской войны считает, что россияне накапливают ракеты для следующего обстрела.

Следующая воздушная атака оккупантов по Украине может оказаться рекордной с начала полномасштабной войны. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"За время после массовой атаки 26−27 августа, когда в воздушном пространстве находилось одновременно примерно 200 целей, россияне могли произвести не менее 200 ракет. Я думаю, что больше, есть разные оценки, даже 250, до 300. И еще определенное количество шахедов. И следующая атака, которую россияне планируют, может быть уже в два раза больше, чем была в августе", - сказал Гетьман.

Майор запаса отметил, что речь идет о всей территории Украины, а не только о приграничных или прифронтовых регионах. Во время интервью он подчернкул, что там оккупанты могут добавить к следующей атаке управляемые авиационные бомбы и недалекобойные ракеты, например модифицированные зенитные ракеты к С-300.

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"Будут они это делать или нет? Скорее всего, будут. Чего бы они должны были перехотеть это делать, если они сами говорили, что это планируют?", - заявил Гетьман.

Кроме того, ветеран спрогнозировал, когда может произойти масштабная воздушная атака:

"Ожидали до 12 октября, когда должен был состояться Рамштайн, который был перенесен. Затем ожидали где-то накануне сегодняшнего дня - выборов в США. Не произошло ни тогда, ни тогда. Думаю, как только погода немного изменится и начнутся уже не заморозки, а холода, до декабря, они попытаются совершить такую атаку".

Гетьман подчеркнул в интервью, что такой масштабный обстрел возможен, если ничего не изменится и не произойдет в мире. Он подытожил:

"Мощно атаковать нас или нет ракетным ударом - это зависит, я так понимаю, от того, что происходит в мире, от многих факторов. Но точно, что это не связано непосредственно с нами. Они же планировали атаковать наши энергетические объекты для того, чтобы у нас были большие проблемы с теплом, с электричеством, когда начнутся холода. Я думаю, что они просто ждут".

Россия накапливает ракеты - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный говорил о том, что россияне продолжают производить и накапливать крылатые ракеты. По его словам, у РФ есть все необходимое для их создания, несмотря на санкции.

Кроме того, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что РФ, вероятно, накопила не менее пятисот сверхзвуковых ракет типа "Оникс". Он отметил, что перехватывать такие ракеты могут только ЗРК Patriot и SAMP/T.

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