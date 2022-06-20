Как узнать где в Украине воздушная тревога, если не слышно сирен - УНИАН собрал все онлайн-источники.

Частые воздушные тревоги и ежедневные спуски в бомбоубежища стали ужасной частью повседневности. Многие украинцы пропускают объявления о воздушной тревоге, потому что не слышат сирен. В таком случае можно проверить онлайн-карту тревог или установить на телефон приложение, которое предупредит об опасности.

Онлайн карта воздушных тревог Украины - популярные сервисы

єМапа - онлайн-карта воздушных тревог в Украине в реальном времени. Сайт обновляется каждые 15 секунд и работает в режиме реального времени. Оранжевым цветом выделены области, где сейчас воздушная тревога. При нажатии на область высвечивается информация о времени начала и отбоя последней тревоги.

alarmmap.online - онлайн-карта тревог от украинских программистов. Области, где объявлена тревога, выделяются красным.

https://alerts.in.ua/ - карта в режиме реального времени, которая обновляется каждые 15 минут. Можно выбрать дизайн карты. Области с воздушной тревогой выделены красным (чем темнее цвет - тем дольше длится тревога). Желтым цветом выделены районы с угрозой артиллерийского обстрела. Если карта не загружается на телефоне, можно переключиться на упрощенную версию в настройках (значок шестеренки на нижней панели).

Воздушная тревога: приложения на телефон

Официальное мобильное приложение "Воздушная тревога" разработано при поддержке Министерства цифровой информации Украины. Установить можно на смартфоны Apple и на остальные телефоны. Приложение бесплатное.

В приложении нужно выбрать свою область. При объявлении воздушной тревоги жители выбранной тревоги получат сигнал на телефон, а затем им придет уведомление про отбой. Для работы приложения нужен интернет.

Где ещё можно узнать о воздушных тревогах

Информацию о начале и отбое воздушной тревоги публикуют в различных группах в мессенджерах Telegram и Viber. Официальный канал о тревогах в Украине в Telegram - Повітряна тривога. В Viber есть отдельные каналы о воздушных тревогах в каждом областном центре, которые можно найти в поиске.

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