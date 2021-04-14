Министр обороны заявляет о наличии информации, что Россия может перебросить к границам Украины дополнительные подразделения.

Министр обороны Андрей Таран подчеркивает, что численность российских военнослужащих у северных и восточных границ Украины может вырасти до 110 тыс. личного персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сообщил во время онлайн-заседание подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте.

Читайте такжеРФ еще зимой начала "подогрев" к сбору войск на границах Украины - СМИ

"Подтвержденная информация позволяет нам увидеть продолжающуюся подготовку к близкому перемещению к украинским границам дополнительных подразделений из континентальной России. С дополнительным размещением общая численность российских сил, сосредоточенных вдоль украинских границ, составит 56 тактических групп батальонного состава - 110 тыс. военнослужащих", - подчеркнул Таран.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко