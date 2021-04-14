Министр обороны Андрей Таран подчеркивает, что численность российских военнослужащих у северных и восточных границ Украины может вырасти до 110 тыс. личного персонала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сообщил во время онлайн-заседание подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте.
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"Подтвержденная информация позволяет нам увидеть продолжающуюся подготовку к близкому перемещению к украинским границам дополнительных подразделений из континентальной России. С дополнительным размещением общая численность российских сил, сосредоточенных вдоль украинских границ, составит 56 тактических групп батальонного состава - 110 тыс. военнослужащих", - подчеркнул Таран.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- 8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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