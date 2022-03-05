Вторым по величине ядерным объектом Украины — с точки зрения выработки электроэнергии — является Южноукраинская АЭС.

Российские войска приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины.

Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает CNN.

"Российские силы сейчас находятся в 20 милях и приближаются к второму по величине ядерному объекту Украины", — сказала она, не называя станции.

По данным "Энергоатома", вторым по величине ядерным объектом Украины — с точки зрения выработки электроэнергии — является Южноукраинская АЭС в Николаевской области на юге Украины.

"Президент Путин должен остановить эту гуманитарную катастрофу, положив конец этой войне и прекратив эти бессовестные нападения на народ Украины", — добавила посол.

Томас-Гринфилд заявила, что неминуемая опасность сохраняется после того, как прошлой ночью удалось "чуть избежать" катастрофы, имея в виду пожар, вспыхнувший на Запорожской атомной электростанции рано утром в пятницу по местному времени в Украине в результате обстрела объекта российскими войсками.

"Международное сообщество должно быть единодушным в требовании, чтобы российские силы прекратили свое опасное наступление. И, как я уже говорила, народ Украины рассчитывает на нас, и мы не должны его подвести", — сказала она.

Напомним, ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "ядерном терроре" после того, как российские войска атаковали атомную электростанцию ​​на юге Украины.

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