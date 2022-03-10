Появилась оперативная информация по состоянию на 00.00 10 марта от Генштаба.

По состоянию на 10 марта Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

В Генштабе заявляют, что Россия не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

Об этом сказано в отчете Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении. В Черноморской и Азовской операционных зонах кафиры продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах месса Тарханкут и озера Донузлав", - говорят в пресс-службе Генштаба.

Сообщается, что Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

Напомним, российский снаряд попал в ТРЦ в центре Харькова. Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели не могли добраться до места происшествия.

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