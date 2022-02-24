В Госспецсвязи подсчитали потери врага за первый день войны.

Русские войска понесли очень тяжелые потери - около 3200 убитых.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Как сообщил бывший советник экс-главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол, российские войска понесли очень тяжелые потери: около 3200 убитых, уничтожено 500 единиц техники, 2 батальона покинули технику и пешим порядком покидают позиции", - говорится в сообщении.

В то же время там отмечают, что это - неофициальная информация.

Также в сообщении сказано, что Мариуполь находится под контролем ВСУ.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.