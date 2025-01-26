Для Ким Чен Ына это сотрудничество выгодно, считает Игорь Романенко.

Северная Корея продолжает помогать России техникой, снарядами и личным составом. Об этом в эфире "Radio NV" заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Мы видим по личному составу, потери они понесли. Путин настаивает на том, чтобы увеличивать помощь. А поскольку Ким Чен Ын считает, что это целесообразно. У него свои преимущества от этих действий, он технологии получает, средства, продовольствие", - сказал Романенко.

Он добавил, что размеры помощи Северной Кореи России остаются масштабными. В частности, 60% от всех боеприпасов, которые РФ использует на фронте, она получает от КНДР.

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"Это существенная помощь. И это все наши защитники на фронте должны преодолевать. Поэтому нужен соответствующий инструментарий - и вооружение и техника, и личный состав, который подготовлен. Чтобы все это преодолевать, уничтожать врага", - добавил Романенко.

Сотрудничество между РФ и КНДР: важные новости

Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что КНДР отправит дополнительные войска России. В частности Reuters отмечает, что это произойдет на фоне масштабных потерь Северной Кореи на фронте.

Между тем глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что КНДР планирует передать РФ в 2025 году. По его словам, Москва получит от Пхеньяна более 150 баллистических ракет.

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