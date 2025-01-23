Глава ГУР рассказал о том, что помимо ракет Северная Корея может передать России для войны против Украины.

В планы Северной Кореи на 2025 год входит передача российским оккупантам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, это же касается артсистем (170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991) и снарядов.

"Большинство этого оружия либо используется против войск в Украине, либо для обучения в России. ", - отметил Буданов в интервью The War Zone. Глава ГУР рассказал, что 170-мм самоходные артсистемы КНДР имеют мощный боекомплект, тогда как РСЗО M-1991 создает больше проблем на передовой, будучи похожей на любую другую "тяжелую систему".

В частности, за последние месяцы Северная Корея передала российским оккупантам 120 систем "Коксан" и 120 единиц M-1991. В будущем ожидается такое же количество этой техники. При этом КНДР может дополнительно направить какое-то количество своей пехоты в 2025 году в Курскую область.

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Ранее УНИАН сообщал про вероятные ежемесячные потери среди солдат КНДР. "Новые северокорейские силы вряд ли смогут заметно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями при взаимодействии с российскими войсками", - отметили аналитики.

Кроме того, десантники рассказали, как один военный КНДР хотел избежать плена, сильно ударившись головой об столб.

"Очень сильно ударился и, видимо, выключился, потому что почти не двигался", - рассказал военный ВСУ.

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