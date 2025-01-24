Потери северокорейцев на войне с Украиной достигают нескольких тысяч, говорят в ведомстве.

Северная Корея, вероятно, отправит снова своих военных на помощь России, и это может произойти до лета, сообщил командующий Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивиселг. Об этом пишет ERR.

По его словам, среди северокорейских военных, воюющих на стороне России в Курской области, потери достигают нескольких тысяч, и если целью Северной Кореи является сохранение присутствия в зоне боевых действий, необходимо начать ротацию своих солдат.

"На этой неделе появились сообщения, что Северная Корея намерена отправить новое количество солдат до лета. Неизвестно точно, какова точная цель - привести ли новые подразделения в целом, или компенсировать потери в сражениях", - сказал Кивиселг.

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Командующий рассказал о ситуации на Курщине. Он отметил, что российские украинцы все еще удерживают около половины территории в Курской области, которую они завоевали в начале.

"Идет бой на подступах к этой территории, где российские войска не достигли значительных успехов", - сказал он.

Кивиселг добавил, что Украина все еще удерживает Суджу - крупнейший населенный пункт и важный логистический центр Курской области.

Кроме того, комендант разведывательного центра Эстонии сообщил, что российские войска тактически продвигаются по всей линии фронта в Донецкой области, отметил, "наиболее критическая сейчас ситуация" сейчас в Торецке и Великой Новоселке.

В Торецке, по его информации, российские войска не контролируют только один район на северо-востоке, но даже он находится в зоне огня российских войск.

Также отметил, что существует угроза окружения украинских сил возле Великой Новоселки, поэтому "украинцы, вероятно, будут вынуждены отступить оттуда в ближайшие дни".

Что касается Покровска, то населенный пункт, по мнению эстонского командующего, хорошо укреплен украинскими силами, поэтому российские войска пытаются обойти его.

Участие северокорейцев в войне с Украиной: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 24 января заявил, что Северная Корея может готовиться к отправке дополнительных военных в Россию, чтобы поддержать ее в войне против Украины. Детали возможных дальнейших шагов Северной Кореи остаются неизвестными.

Также стало известно, что Северная Корея отправила в Россию ракетные установки, замаскированные под гражданские грузовики, для их использования в войне против Украины. Об этом рассказал журналист Forbes Дэвид Акс.

Кроме того, по словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, в планы Северной Кореи на 2025 год входит передача российским оккупантам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23.

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