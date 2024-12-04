Теперь военным КНДР будут раздавать российские пайки.

Среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области РФ, возросло недовольство из-за недостаточного объема предоставляемой им пищи.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Решать проблему с голодными северокорейцами Россия отправила в Курские поля генерал-майора Мевлютова - заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа", - отмечают в ГУР.

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Разведчики добавили, что российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ.

В ГУР отметили, что Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. Сообщается, что военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине, в частности - 22 мотострелкового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и 11 ОДШБР.

Кто командует войсками КНДР в РФ

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны Украины, в боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью "Донбасс Реалии" отметил, что учитывая это можно с уверенностью говорить о том, что военные КНДР уже присоединились к ведению боевых действий. Вероятно, не все из них воюют на передовой линии, но уже помогают России вести агрессию против Украины.

По данным ГУР, контингентом северокорейских войск в России командуют три генерала, которых максимально скрывают и охраняют. Они находятся в закрытых лагерях.

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