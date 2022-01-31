Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина готова к "безобразиям, которые Россия делала в 2014 году".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что войск вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что сообщения иностранных СМИ о ситуации вблизи границ Украины не являются новостью для украинской власти.

"Мы четко осознаем, что там происходит. Каждый день утром и вечером получаем соответствующие сводки от наших соответствующих структур...", - подчеркнул Данилов.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину приведет к ужасному кровопролитию - посол Британии в ООНПо его словам, с момента получения первых сообщений о скоплении войск РФ вблизи украинских границ внимание к Украине стала беспрецедентным.

"В конце концов весь мир обратил внимание, что на территории нашей страны есть война с Российской Федерации, которая началась в 2014 году", - отметил он.

Данилов отметил, что среди "реальных угроз, которые сегодня существуют", есть и это скопление российских военных.

"На сегодняшний день у наших границ есть около 120 тыс. войск РФ. Много это или нет? Я не буду говорить, но я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Может ли Россия совершить какие-то безобразия, которые она делала в 2014 году? Конечно, может. Готова ли наша страна к этому? Да, мы готовы", - сказал он.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.