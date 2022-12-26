Андрей Пионтковский: На карте Европы появилась великая держава с одной из самых эффективных армий на континенте

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН прокомментировал визит Путина в Беларусь, оценил речь Зеленского в Конгрессе, а также рассказал о сроках завершения войны, если Украине предоставят необходимое оружие.

Как бы вы охарактеризовали речь Зеленского в Конгрессе и реакцию на нее?

За годы войны я стал скорее украинцем, чем гражданином России. Конечно, это гордость за нашу страну, которая стала великой державой. В последнее время очень много критиковали Киссинджера за его статью. Там есть нелепости по этапам деоккупации, но он пишет очень важную мысль: "На карте за последние месяцы произошли колоссальные геополитические изменения. На карте Европы появилась великая держава с одной из самых крупных и эффективных армий на континенте. И она выполняет ту функцию, для которой 75 лет назад было создано НАТО - защитить Европу от нашествия варварских орд с востока". Понимание этой истины и определило реакцию американского Конгресса.

Букмекеры еще с утра делали ставки на то, сколько будет оваций стоя. Я их не подсчитывал, но больше десятка, безусловно. Западный мир наконец понял что происходит. Даже такой прожженный бюрократ Столтенберг сказал, отвечая на упреки о слишком большой финансовой помощи Украине: "Мы платим деньгами, а украинцы - кровью. И если они не выстоят, то нам придется платить эту высокую цену". Наконец запад это понял, и это отразилось на встрече Зеленского в Конгрессе.

Как думаете, действительно ли США хотят, чтобы Украина вышла только до границ 24 февраля, а дальше как-то это все урегулировать?

Есть официальные документы Большой восьмерки. Заседания 14 октября и 12 декабря заканчивались принятием заявлений, в которых выдвигалось требование полного выхода российских войск со всей оккупированной территории. Там нет никакого 24 февраля. Была очень показательная пресс-конференция Макрона и Байдена, где они оба не очень охотно, но вынуждены были повторить эту формулу. Было сказано: "Мир в Украине может быть установлен только одним способом - полным выводом российских войск с оккупированной территории. На сегодня Путин к этому не готов, поэтому у нас нет никаких оснований для переговоров с ними. Когда он согласится на это, мы вступим с ним в переговоры". Это твердая позиция Запада была подчеркнута и на конференции в Бухаресте.

5 ноября приезжал Салливан в Киев. В западной прессе писали, что он едет не оказывать какое-то давление, но прозондировать Польшу, посоветоваться, высказать какие-то предположения. Реакция Киева была такой же, как 16 июня, когда приехали Макрон, Шольц и Драги с итальянским планом: "Давайте прекращение огня и двусторонние переговоры о спорных территориях". Тогда же их послали по тому же адресу, что и русский корабль. То же самое сделали с Салливаном. Этот сигнал был понят Западом. После этого никаких попыток давления не оказывалось.

Разногласие в другом проявилось на пресс-конференции с Байденом. Ключевым был последний вопрос, который Байдену задала украинская журналистка. Она вспомнила о старой истории, когда в Америке говорили, что нельзя передавать Украине Javelin, Stinger, гаубицы, HIMARS, Patriot. Но в итоге все передавали, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Так она задала вопрос: "Может быть и ATACMS можно будет передать?" Байден очень интересно отреагировал. Сначала он в шутливой форме сказал: "Я согласен". Но потом начал очень серьезно отвечать: "Я бы дал, но это бы нарушило единство наших союзников, единство НАТО, единство Европейского Союза". В общем, он дал понять, что против этого возражают наши европейские союзники. Байден подчеркнул, что у них две цели - это поддержать Украину и не допустить эскалации и третьей мировой войны. Это было его самое неубедительное место в выступлении. Нельзя эту войну затягивать. Украина уже завоевала стратегическое превосходство. Бремя этой войны сейчас определяется в Вашингтоне предоставлением решающего набора оружия.

По поводу визита Путина в Беларусь и возможных угроз наступления с Беларуси. Как думаете, додавят все-таки Лукашенко?

Беларусь уже фактически оккупирована войсками России. Помешать Лукашенко этому сценарию не может. Путин не смог Лукашенко "уламать" на две вещи. На одну русские его "уламывают" 30 лет - это на поглощение Российской Федерацией. Но он никогда не согласится на роль секретаря минского обкома "Единой России". И он не соглашается на вторую вещь - участие беларуской армии в атаке на Киев.

Кстати, Путину это нужно не столько по военным, сколько по политическим соображениям. Там 20-30 тысяч военных. Что это такое? Они ничего не решают. Ему это нужно для того, чтобы заявить, что у него целая военная коалиция, и вот Беларусь объявила войну. Но Лукашенко на это не идет, потому что он прекрасно знает настроения вооруженных сил. Они просто могут повернуть оружие против самого Лукашенко. Он отступал, но Путин во время визита выдавил две очень важных вещи. Во-первых, это согласие на совместные российско-беларуские военные маневры в первой половине февраля. Мы видели такие маневры в первой половине февраля 2022 года. И мы помним чем они закончились. А во-вторых, это совершенно изощренная преступная логика Путина. Я уже говорил, что ему объяснили, что его убьют в случае использования ядерного оружия. Он это понял. Кстати, бомбардировки городов начались, когда он сказал: "Да что вы, мы никогда не собирались… В ядерной войне не может быть победителя. Но нам и не нужно ядерное оружие! Мы конвенциональными ударами по инфраструктуре превратим Украину в каменный век". А в чем цель этой операции? Он ожидал, что украинское население закричит властям: "Давайте о чем угодно договариваться с русскими, только чтобы прекратить эти обстрелы". Этого не случилось. Реакция даже обратная. И вот в отчаянии он снова прибегает к ядерному шантажу. И он заставляет Лукашенко сказать, что Путин ему передал ядерное оружие. Было озвучено, что беларуские пилоты будут управлять самолетами, как они сказали, со "специфическими боеприпасами". Специфические боеприпасы - это ядерное оружие. Он снова начинает ядерный шантаж, но такой трусливенький: "А вот вы знаете, что у Лукашенко есть ядерное оружие? А если вдруг со стороны Беларуси ядерный удар по Украине или по странам НАТО, так это не я!" Теперь он снова угрожает Украине, но спрятавшись за задницу Лукашенко.

Что он еще может сделать. Да ничего! В заднице Лукашенко грозить ядерной бомбой - это все, что этот "великий геополитик" может сегодня делать.

Когда Зеленский был в Бахмуте, вдруг Пригожин записал ему видеообращение. Путин отреагировал, видимо, но не царское это дело, и Пригожин вдруг обратился. О чем это говорит? Путину не до этого? Сказать нечего?

Вы обратили внимание, что от Пригожина это не первое обращение к Зеленскому и к украинской армии? И в отличие от кремлевских пропагандистских гопников, он вообще-то это делает с уважением. В этот раз он говорил не "клоун", как они любят, а "Владимир Александрович Зеленский". Он перед этим высоко оценил украинскую армию.

Пригожин - военный преступник и уголовник. Я не имею к нему ни малейшей симпатии. Но он по большому счету делает то, что хорошо бы выглядело от Путина. Это еще раз показывает, что все эти частные армии Пригожина, Кадырова, Рогозина ориентированы не на победу в Украине, потому что это невозможно. Они создаются для большой гражданской войны постпутинской России. У Пригожина громадные амбиции. Кадыров ведет себя гораздо более значимо, чем командир маленького отряда. Это указывает на то, что путинская система власти разваливается на глазах. К сожалению, это тоже один из элементов, который сдерживает Запад от решительных действий. Для них же осталась самая простая вещь - это передать генералу Залужному этот простой набор вооружения. Не надо заказывать никаких военных комплексов, все же уже есть. Это где-то в Польше на складах лежит. Их сдерживает вот этот страх ядерного оружия и страх перед полным развалом России. "Если мы сейчас дадим оружие, Украина победит в течение нескольких недель, взяв по тому же сценарию Мариуполь, Бердянск, Крым, не только Путин уйдет. Обрушится же вся система власти в России". Там возникнет классическая русская смута. Начнется гражданская война на громадной территории 11 часовых поясов. Это страшит Запад. 15 лет Путин пугал, и сейчас еще есть этот страх остаточной мощи.

Мария Захарова недавно сказала, что "Зеленский - с*кин сын Запада". Вы слышали ее выступление? Как это, когда человек, занимающий такой ранг, чуть ли не матом такое говорит? Это уже коррозия какая-то в мозгах?

Она произошла уже давно. Тот же Путин на днях сказал таким сладеньким голоском: "Да, я по-прежнему считаю Украину братским народом, желаю всего наилучшего". Песков, комментируя встречу в Вашингтоне, вспомнил свою же недавнюю фразу: "У Зеленского есть очень простой способ прекратить страдание народа - принять законные требования России". Кстати, после его первого заявления я и коллеги практически сразу нашли сходства с речью Гитлера. Гитлер в своей речи на Рейхстаге 17 июля 1940 года, требуя капитуляции Англии, сказал: "У господина Черчилля очень простой способ прекратить страдания английского народа - надо принять законные требования Германии". Вот эта фашистская политика не изменилась за 80 лет. Не изменилось и страстное желание и готовность бороться за свою независимость и у англичан, и у украинцев. И даже нерешительность Вашингтона тоже за 80 лет не изменилась. Вся эта шекспировская драма повторяется в том же треугольнике.

Говорят, что еще год будет идти война. Вы с этим согласны с аналитической точки зрения?

Для Запада согласиться на текущее состояние дел и на войну на истощение - это просто преступление. У Запада есть очень простой инструмент - предоставить 300 танков, 700 БТР, 600 гаубиц и ракеты ATACMS. И война закончится через несколько недель. Это любой военный эксперт вам скажет.

Как вы думаете, какие временные рамки может позволить себе Запад?

Это зависит и от нашей украинской политики. То, что я предлагаю - это использовать нашего более решительного союзника - Великобританию. Есть два очень противоречивых впечатления после визита Зеленского в Вашингтон. С одной стороны замечательный уровень поддержки американского народа, Конгресса и президента Байдена. А в то же время благожелательная для Украины фраза: "Мы с вами останемся до конца". До какого, простите, конца? При любой системе ПВО, при любых Patriot, если россияне будут получать ракеты из Ирана и Северной Кореи, они будут уничтожать украинские города. До какого конца? До конца десятков тысяч людей? Какой конец, когда это можно просто закончить в течение нескольких недель? Я думаю, эту мысль нужно очень четко продвигать в общественном сознании Запада.

Диана Шароди, Тала Калатай