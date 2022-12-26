Киев остается первоочередной целью для российских воздушных атак. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он напомнил, что российская армия пыталась захватить Киев с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда оккупанты высаживали десанты, стремились захватить столичные аэродромы и в целом сформировать кольцо окружения вокруг города.
Сейчас, когда Россия ведет кампанию массированных воздушных ударов, общие приоритеты остались прежними.
"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица – это цель №1 для врага", – заявил Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что больше всего ракет россияне направляют на объекты топливно-энергетического сектора, а вовсе не на военные цели.
Ракетные удары россиян по украинской энергетике
В настоящее время российская армия, вероятно, готовится нанести новый массированный удар по украинской энергетике. Об этом свидетельствует, в частности, появление кораблей-ракетоносцев в море.
Кампания воздушного террора ведется российской армией с 10 октября, когда был осуществлен первый массированный залп ракетами именно по объектам энергетики.
После этого агрессор совершил еще несколько таких массированных обстрелов. Последний из них был 16 декабря.