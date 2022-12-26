Стратегические приоритеты российской армии в войне против Украины остались прежними после 10 месяцев боев.

Киев остается первоочередной целью для российских воздушных атак. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что российская армия пыталась захватить Киев с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда оккупанты высаживали десанты, стремились захватить столичные аэродромы и в целом сформировать кольцо окружения вокруг города.

Сейчас, когда Россия ведет кампанию массированных воздушных ударов, общие приоритеты остались прежними.

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"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица – это цель №1 для врага", – заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что больше всего ракет россияне направляют на объекты топливно-энергетического сектора, а вовсе не на военные цели.

Ракетные удары россиян по украинской энергетике

В настоящее время российская армия, вероятно, готовится нанести новый массированный удар по украинской энергетике. Об этом свидетельствует, в частности, появление кораблей-ракетоносцев в море.

Кампания воздушного террора ведется российской армией с 10 октября, когда был осуществлен первый массированный залп ракетами именно по объектам энергетики.

После этого агрессор совершил еще несколько таких массированных обстрелов. Последний из них был 16 декабря.

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