Россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов-камикадзе.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к следующему массированному ракетному удару россиян.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что к этому готовятся все Силы обороны.

"Конечно, мы готовы. Готовимся к удару сразу после удара прошлого. Все Силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищает воздушное пространство, сразу после удара перезаряжают свои ракеты, кто-то другие мероприятия проводит. Все Силы обороны ожидают, готовятся, усиливаются. Поступает определенная дополнительная помощь", - сказал Игнат.

Видео дня

Массированные ракетные атаки россиян

Как сообщал УНИАН, россияне с начала октября совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины. В "Укрэнерго" отметили, что оккупанты нанесли тысячи ударов по энергосистеме Украины, но она снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома граждан. Впрочем, в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в Центральном регионе и столице.

Чаще всего оккупанты пытаются попасть в высоковольтные трансформаторные подстанции, чтобы отрезать объекты генерации электроэнергии от потребителей. При этом трансформаторы являются уникальным оборудованием, которое изготавливается поштучно в течение 6-8 месяцев.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, в России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине, после чего они в принципе закончатся. Он отметил, что РФ уже уменьшила интенсивность таких террористических обстрелов.

Такое же мнение высказал недавно и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300, но запасов ракет осталось на 2-3 атаки, после чего они истощаются, что недопустимо для военных.

Вас также могут заинтересовать новости: