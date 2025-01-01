2024-й уже должен был бы научить всех верить в себя и в Украину, а не в обещания и прогнозы, считает военный.

В 2025-м украинцев ждет тяжелая борьба за сохранение страны. Своим видением того, что будет в этом году, поделился заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в телеграме.

Он обратил внимание на большое количество различных прогнозов, озвученных в последнее время в связи с началом нового года или предстоящей инаугурацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Мол, такие прогнозы будут и дальше, но мы должны уже научиться не увлекаться ими.

"Мой прогноз на 2025 год. Еще 100500 прогнозов о завершении войны завтра/за 2-3 недели/в день инаугурации Трампа/в день парада планет и т. д.", - написал Жорин.

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По его мнению, Украину ждет "усталость и разочарование от несбывшихся надежд", а также "тяжелая борьба за сохранение страны".

"Если серьезно, то этот год уж точно должен был научить всех верить в себя и в Украину. А не в обещания, прогнозы, другие страны и организации, или события, на которые мы не влияем", - отметил майор ВСУ.

Он отметил, что "надеяться - важно, если это помогает поддерживать мотивацию и двигаться вперед". Но, предостерег, "надежды не должны быть перебрасыванием ответственности на других, ведь все зависит в первую очередь от нас".

"Будьте сильны в 2025 году", - добавил Жорин.

Прогнозы относительно войны в Украине на 2025 год

Ранее УНИАН обнародовал прогноз американского Института изучения войны. Аналитики считают, что российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. К тому же это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что россияне смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля.

Западные СМИ спрогнозировали, что между Украиной и Россией в 2025-м будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России усилением санкций, а также усилить поддержку Украины, что убедило бы кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости участия в переговорах.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что 2025 год будет лучшим для Украины, чем 2024-й. Мол, для этого есть объективные факторы. Он выразил надежду, что "мы в 2025 увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, чего мы так ждем".

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