Украинцы не хотят донатить на ВСУ, но быстро скидываются на ремонт любимой кофейни.

Лишь 4% украинцев, которые получили "тысячу Зеленского", потратили эти деньги на поддержку армии. Это свидетельствует об оторванности большинства украинцев от военной реальности, пишет заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что всегда нужно правильно расставлять приоритеты, а сегодня для украинцев главным приоритетом должна быть война.

"У меня есть стойкое ощущение, что большое количество гражданских сегодня сильно отдалились от войны, и их приоритеты лежат совсем в другой плоскости. 4% украинцев, которые задонатили тысячу на ВСУ и сбор на почти полмиллиона на столичную кофейню, тому подтверждение", - написал Жорин в своем блоге.

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Военный отметил, весь ресурс страна должна направлять на поддержку бойцов, а не на ремонты кафе.

"Потому что там, куда доходит линия боевого соприкосновения, уверяю вас, не работают уже никакие кафе", - добавил Жорин.

Скандал со сбором на ремонт кофейни

Как писал УНИАН, 20 декабря российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Киева, в результате чего определенные повреждения получили административные и жилые здания в центре столицы. В частности пострадали шесть иностранных посольств.

Также убытки получили и предприниматели, которые имеют коммерческую недвижимость в местах прилетов. Среди них известная столичная кофейня. Вчера ее владельцы объявили сбор на восстановление заведения и менее чем за сутки собрали всю сумму. Скорость, с которой был закрыт сбор, возмутила многих волонтеров, у которых сборы на ВСУ висят не закрытыми по несколько недель. В соцсетях пользователи захейтили и само заведение за то, что объявило сбор, и тех, кто им задонатил.

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