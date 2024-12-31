Считает, что государству-агрессору придется принимать непростые решения.

Следующий 2025 год будет лучше для Украины, чем уходящий. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он отметил, что прогнозировал ранее, что 2024 год не будет хорошим для Украины, а будет очень тяжелым. "По поводу 2025 года, то здесь у меня гораздо больше оптимизма. 2025 будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы в 2025 увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, чего мы так ждем", - сказал Буданов.

Он отметил, что Россия способна продолжать войну в тех объемах, что и сейчас. При этом он подчеркнул, что если Россия не одумается в 2025 году, то стране-агрессору придется принимать очень сложные экономические решения.

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"Экономика РФ медленно регрессирует, наблюдается ее падение. Но, как я говорил и раньше, в 2025 году мы точно будем наблюдать отхождение российской экономики и финансового сектора до опасной отметки, но это не разрушение РФ. Это такой предел, после которого им нужно будет принимать серьезные системные решения на уровне государства. До того времени им будет тяжело, но будут держаться. Потом придется принимать серьезные решения", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что россияне могут перейти полностью на военные рельсы. "Но хотят ли они этого - это большой вопрос", - сказал он. По его словам, объемы ракет в РФ достаточны для того, чтобы продолжать террористические атаки.

Война в Украине: прогнозы

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину о своих планах заставить обоих сесть за стол переговоров в начале 2025 года сразу после того, как он вернется в Белый дом.

Гендиректор Rasmussen Global, бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье считает, что для того, чтобы мир удержался, мирное соглашение должно быть справедливым. Он добавил, что Украина четко продемонстрировала свою готовность к переговорам и компромиссам - она хочет прекращения войны больше, чем кто-либо другой - но если украинский народ не будет воспринимать соглашение как справедливое, он не будет заинтересован в том, чтобы пойти на плохую сделку. По его словам, членство в НАТО является для Украины наивысшей гарантией безопасности, однако важно, чтобы европейские страны показали Трампу, что они готовы взять на себя основную часть этих гарантий.

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