Больше всего детей в Украине после вторжения РФ пострадало в Киевской области, отметили в Офисе генпрокурора.

По состоянию на 8:00 22 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украину погибло 117 детей и пострадало 155.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что фактическое число погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

В Офисе генпрокурора назвали области, в которых пострадало больше всего детей в результате военной агрессии РФ.

Так, по информации ОГП, в Киевской области пострадали 58 детей, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевской - 24, городе Киев - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14.

В ведомстве отмечают, что данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Напомним, войска РФ ворвались на территорию Украины ранним утром 24 февраля. Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал войну против Украины "военной операцией" и раскрыл якобы ее цели - это "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а позже атаковал и мирные населенные пункты, в частности - Киев, Харьков, Чернигов, Донецк, Николаев и Херсон.

Офис генерального прокурора 20 марта сообщал, что в нашей стране вследствие агрессии РФ уже погибли 115 детей, а более 140 - были ранены.

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