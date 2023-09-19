США и союзники сосредотачивают усилия на удовлетворении наиболее насущных потребностей Украины, уверяет министр обороны США.

США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

"С точки зрения того, является ли этот запрос (относительно передачи дальнобойных ракет - УНИАН) легитимным или нет, я не буду пытаться оценить запросы Украины. Они запрашивают, что, по их мнению, им нужно. Мы сосредотачиваемся и будем сосредотачиваться на самых насущных потребностях Украины", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что уже на протяжении многих месяцев он вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли говорит о срочной потребности в системах противовоздушной обороны для Украины.

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"Мы торопились, чтобы доставить как можно больше возможностей для противовоздушной обороны и артиллерийских платформ. Мы проделали невероятную работу по обеспечению некоторых возможностей ПВО, но мы должны сделать гораздо больше, и это сообщение, которое мы передали нашим коллегам сегодня. И у меня есть полное убеждение, что они будут немного глубже в поиске", - сказал Остин.

В свою очередь, Милли уверяет, что все государства-партнеры, в том числе США, движутся как можно быстрее для своевременной доставки Украине помощи, которую она просит. По его словам, этот процесс сопровождается многими факторами, возникает много технических вопросов по сбору, перевозке и переброске через границу Украины этой помощи.

Милли уверяет, что "союзная коалиция и Соединенные Штаты переворачивают небо и землю каждый день" для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. По его словам, международная коалиция способна продолжать помогать Украине и имеет соответствующие ресурсы.

Перспективы передачи ракет ATACMS

Как сообщал УНИАН, ранее газета The Wall Street Journal писала, что США близки к принятию исторического решения о предоставлении Украине ракет ATACMS. В издании отметили, что Белый дом получил обещание от украинских властей не запускать ракеты ATACMS по территории России. Уже этой осенью Украина может получить ATACMS от США.

Отметим, что ATACMS - это тактическая ракета баллистического типа, запускаемая с установок M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ. В зависимости от модификации может поражать цели на расстоянии до 300 км.

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